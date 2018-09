Şerban Nicolae, discurs ştiinţă vs religie în Senat: "Eu nu cred că pământul, omul este rezultatul unei explozii de mari dimensiuni (...) Românii sunt o națiune creștină"

Dezbaterea din Senat de marţi pe baza iniţiativei legislative de revizuire a Constituţiei pentru modificarea articolului din Constituţie privind familia a dat naştere la discursuri din ce mai exotice având în vedere forul în care se ţineau acestea.

De exemplu, senatorul PSD Şerban Nicolae şi-a folosit această ocazie pentru a ţine un discurs despre viziunea creştină vs ştiinţifică privind începutul lumii, cât şi procreere şi dimensiunea creştină.

"Procreerea nu se poate realiza decât între un bărbat și o femeie. (…)Eu nu cred că pământul, omul este rezultatul unei explozii de mari dimensiuni. Eu n-am întâlnit nicăieri în lume o explozie care să fi creat ceva. Există o dimensiune religioasă. (…) Românii sunt o națiune creștină, nu de acum, ci de 2000 de ani. (…) Între 4 și 10 săptămâni, fătul cunoaște ceea ce se cheamă organogeneză, în primul rând inima.

Întrebati specialiștii - ce da prima bătaie de inimă? (…) Poporul român are nevoie de continuitate, are nevoie de copii. Am incercat să înțeleg opiniile celor care spun ca sunt de acord ca cuplurile de același sex să poată adopta copii, și probabil nu o fac cu rea intenție. Eu imi doresc să nu existe copii abandonati, nu ar trebui ca raul unui copil sa fie satisfactia altuia," a declarat acesta.

Un alt senator PSD care a adoptat un argument religios pentru a susţine proiectul a fost Titus Corlăţean.

"Cei care se opun acestei inițiative au un comportament profund nedemocratic pentru că resping voința cetățenilor. Nimeni nu îmi va putea impune să legiferez păcatul în România", a arătat acesta.

În schimb, senatorul USR Vlad Alexandrescu a subliniat că acest demers nu este unul despre familie ci doar o tentativa populistă de a acapara atenţia de la principalele probleme cu care se confruntă ţara.

"Modificarea Constitutiei nu este despre familiei, nici referendumul. Este vorba de un demers populist, acaparat de politicieni care încearcă să ne dezbine pe un nonsubiect. Tot ce vreți este să vă faceți campanie, să distrageți atenția. Prea puțin au fost invocate adevăratele probleme pe care le înfruntă familia in Romania. Vă interesează câți copii sunt desparțiți de parinții care sunt nevoiti sa plece in Occident?" a susţinut Vlad Alexandrescu.