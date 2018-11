Dragnea: Iohannis e panicat că vede cum se destramă sistemul odios care-l protejează. Va da socoteală pentru ilegalitățile comise! (VIDEO)

Klaus Iohannis e disperat pentru că vede cum se destramă sistemul odios care încă-l protejează, a declarat Liviu Dragnea, după ce președintele României l-a numit ”un infractor care s-a cocoțat în fruntea statului”.

”Am văzut un om în panică, foarte nervos. Vedem un președinte panicat că vede cum se destramă sistemul odios care încă încearcă să-l protejeze. Vede cum se strânge funia în jurul parului și se gândește că va veni momentul când va da socoteală pentru ilegalitățile pe care le-a săvârșit. Eu luni am prezentat documente apărute în spațiul public. Au fost în presă, dar apoi băgate sertar ca și cum vorbim de un om obișnuit. Președintele e cea mai înaltă funcție din statui român, nu un om obișnuit. N-a răspuns că nu poate da un răspuns, dar a pus placa cu infractorii”, a susținut Liviu Dragnea.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.