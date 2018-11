Dragnea, despre noile acuzații aduse de DNA lui Tăriceanu: Nu mai cred în coincidențe...(VIDEO)

Liviu Dragnea a făcut, joi, primele declarații despre dosarul în care DNA cere încuvințarea începerii urmăririi penale pe numele lui Călin Popescu Tăriceanu într-un dosar de luare de mită.

Șeful PSD a spus că enatorii PSD vor anunța cum vor vota doar după ce vor vedea actele din dosarul cu 15.000 de pagini.

”Nu știu ce este în dosar și nu am de unde să știu. Pot spune că mi se pare câteva coincidențe stranii. Chiar ieri, înainte ca azi Tăriceanu să meargă la congresul ALDE, mi se pare o coincidență. Mi se pare o coincidență faptul că e în siajul moțiunii de cenzură anunțată de PNL. Eu am o rezervă. Senatorii noștri din Comisia Juridică a Senatului trebuie să vadă ce e în dosar, iar apoi vom spune mai multe, despre cum vom vota.”, a spus Liviu Dragnea.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.