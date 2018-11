''N-a avut nicio legătură, SINCER!''. DRAGNEA, prins cu MINCIUNA, se bâlbâie și se laudă că e ''cel mai TRANSPARENT om din România'' (VIDEO)

Marți, după ce a mers în biroul lui Liviu Dragnea, Ministrul Justiției a recunoscut că a discutat cu acesta inclusiv despre sesizarea către CCR, rezolvată între timp, asupra completurilor de 5 judecători de la Înalta Curte. Acum, însă, întrebat dacă a abordat acest subiect cu Toader, Liviu Dragnea a negat vehement. Când un reporter i-a atras atenția că Toader însuși a recunoscut că au discutat despre sesizarea la CCR, Dragnea a început să se bâlbâie și a spus că nu mai știe ce a discutat cu doua zile înainte cu ministrul Justiției.

”Maine este miercuri si faptul ca maine se va judeca la CCR acel conflict juridic de natura constitutionala asta a fost principala tema a discutiei (...) Cine merge din partea Guvernului sa sustina sesizarea si eventual daca sunt elemente noi", a declarat Tudorel Toader, pe 6 noiembrie.

Acum, însă, întrebat dacă a discutat cu Toader despre sesizarea CCR, Dragnea a spus că nu. Când i s-a atras atenția cu Tudorel Toader a răspuns că ”da”, Dragnea a început să se bâlbâie. Mai apoi, enervat de insistențele unei jurnaliste, șeful PSD a tunat: ”eu v-am spus să vă faceți procuror!”.

Precizăm că, între timp, CCR a decis că există un conflict juridic între Parlament și Înalta Curte, prin urmare trebuie trasă la sorți componența tuturor completelor de cinci judecători de la această instanță. Asta înseamnă că inclusiv apelul lui Dragnea va fi luat de la capăt, cu un nou complet.

Reporter: Ce ați discutat cu domnul Toader cu o zi înainte de decizia CCR?

Dragnea: Când ne-am văzut cu domnul Toader? Ieri sau marți?... N-a avut nicio legătură cu decizia CCR, sincer!

Reporter: Domnul Toader v-a contrazis. Tocmai dânsul a spus că acesta a fost subiectul de discuție. Ne-a spus public că de aceea a și venit la dumneavoastră.

Dragnea: Mă rog, e a doua ciudățenie în materie... Ce să discut eu cu cineva despre o decizie care urmează să se ia? Dacă a spus că am discutat printre altele și de demersul făcut de dumnealui și anume sesizare de constatare a unui conflict, poate am discutat...

Reporter: Păi ați discutat sau nu, că nu mai înțelegem...

Dragnea: Eu v-am spus: făceți-vă procuror, sincer! Cred că sunt cel mai transparent om din România, dar nu puteți să-mi cereți să spun toate cuvintele, că nu mi le aduc aminte!

