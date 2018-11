Liviu Dragnea, atacuri VIOLENTE la adresa lui Klaus Iohannis: 'Îi e teamă că îi e chemată soția la audieri' - Șeful PSD anunță o nouă VALIZĂ (VIDEO)

Liviu Dragnea a lansat, joi, atacuri grave la adresa lui Klaus Iohannis.

Șeful PSD îl numește pe Iohannis “președintele fake” și ”tonomatul statului paralel” și amenință cu apariția unui “nou dosar”.

Dragnea mai vorbește despre chemarea soției președintelui, Carmen Iohannis, la anumite audieri.

”Despre secția de investivare a magistraților. Vedem de ce a fost atâta presiune ca ea să nu funcționeze. Până acum era sub controlul lui Kovesi. Nimeni nu se gândea că va păți ceva. Sper să se găsească magistrați care să ancheteze. S-ar putea să se gândească că nu merită să își pună cariera în joc. Evident că președintele fake nu vrea să răspundă. Avem un președinte întors cu cheița, care nu are curaj să ia măsurile care se impun. Se teme că apare un dosar, că îi e chemată soția la audieri. E tonomatul statului paralel. Vom mai vorbi când va apărea a doua valiză.”, a declarat Liviu Dragnea.

