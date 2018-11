Liviu Dragnea, despre relaţia cu Gabriel Vlase: Excepţională, nu am vorbit deloc! Şeful PSD ia peste picior întâlnirea de la SIE (VIDEO)

Preşedintele PSD şi al Camerei Deputaţilor a vorbit joi despre evenimentul "de taină" de marţi seara de la SIE, prilejuit de onomastica şefului instituţiei, Gabriel Vlase, fost deputat social-democrat.

"Eu nu am avut onoarea să fiu invitat la acel eveniment. Nu cred că mă calific. Am înţeles că a fost o întâlnire foarte privată şi nu sunt în cercul de apropiaţi", a spus Liviu Dragnea, într-o conferinţă de presă susţinută la Camera Deputaţilor.

"Nu am fost acolo şi nici nu am surse la SIE. Sincer, nu prea mă interesează ce au vorbit", a precizat liderul PSD.

La întâlnire ar fi participat social-democraţii Marcel Ciolacu, Mihai Tudose, Marian Neacșu, Robert Cazanaciuc, dar și mai mulți liberali, printre care și Alina Gorghiu.

Întrebat ce a discutat a doua zi cu Ciolacu şi Tudose, Dragnea a spus: "I-am întrebat dacă sunt foarte obosiţi ca să putem discuta chestiuni foarte importante".

Liderul PSD a fost întrebat şi despre relaţia sa cu Gabriel Vlase. "Excepţională, nu am vorbit deloc", a spus, ironic, Liviu Dragnea.

