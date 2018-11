Teleormanleaks. Liviu Dragnea o dă la întors cu vila de la Mamaia: 'Știu că începusem prin 1900 toamna o construcție acolo' (VIDEO)

Dezvăluirile #Teleormanleaks îi dau bătăi de cap lui Liviu Dragnea.

Șeful PSD o dă la întors cu vila de la Mamaia, despre care au vorbit jurnaliștii de la Rise Project.

Dragnea spune că a început planurile “prin 1900 toamna” și a vândut-o tot cam atunci.

”Nu am încasat nicio chirie. Știu că acolo începusem prin 1900 toamna o construcție pe care în 1900 iarna am vândut-o. Nu îmi aduc aminte. Citiți acele penibilități din valiză.”, a declarat Dragnea.

