Liviu Dragnea anunţă noi 'transferuri' de parlamentari: Sunt mulţi care vor să vină la PSD şi eu sunt de acord cu asta (VIDEO)

Preşedintele PSD şi al Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a anunţat joi că sunt mulţi parlamentari care vor să treacă la PSD.

Liderul social-democrat a precizat că el este de acord cu acest lucru, dar "asta nu înseamnă că îi luăm".

"Nu vor avea voturi suficiente pentru a trece o moţiune de cenzură, dar într-adevăr vă pot confirma că sunt mai mulţi parlamentari care vor să vină la PSD şi eu sunt de acord cu asta, dar asta nu înseamnă că îi luăm. Sunt oameni care au decis să nu mai stea în partidele în care au funcţionat până acum şi au decis să vină la PSD", a spus Liviu Dragnea, într-o conferinţă de presă la Camera Deputaţilor.

Liderul PSD a mai susţinut că opoziţia nu va avea suficiente voturi pentru a trece o eventuală moţiune de cenzură.

