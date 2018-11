Liviu Dragnea, reacţie NERVOASĂ la adresa unui jurnalist: 'Mă știți pe mine un om care BATE CÂMPII?' Ce spune liderul PSD despre termenul de finalizare a Autostrăzii Unirii (VIDEO)

Preşedintele PSD şi al Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a avut o ieşire nervoasă joi, când a fost întrebat de un jurnalist dacă poate estima când se va finaliza construcţia Autostrăzii Unirii (Iaşi - Târgu Mureş).

Dragnea a replicat cu o întrebare - "Mă știți pe mine un om care bate câmpii?", iar apoi a susţinut că întrebarea reporterului "nu arată rigoare".

Liderul social-democrat a precizat că se va interesa la specialişti despre un orizont de timp pentru realizarea Autostrăzii Unirii, adăugând că nu face "un pariu" pe această temă.

"Abia s-a aprobat ieri. Mă știți pe mine un om care bate câmpii? Nu. Asta este o întrebare care nu arată rigoare. Nu suntem la pronosport (...). O să mă interesez, o să vorbesc cu ministrul Transporturilor prezent sau viitor, cu specialişti de la Guvern, cu cei din Compania de Drumuri, cu cei din Comisia de Prognoză ca să vedem care este orizontul de timp posibil la care această autostradă să fie finalizată. Numai atunci vă pot da un răspuns. Eu pariu pe aşa ceva n-am să fac", a spus Liviu Dragnea, într-o conferinţă de presă susţinută la Camera Deputaţilor.

