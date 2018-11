Ludovic Orban îi cere demisia președintelui Senatului: Încercarea de victimizare va arăta că Dragnea și Tăriceanu folosesc puterea pentru a scăpa de anchetele penale (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, i-a solicitat lui Călin Popescu Tăriceanu să demisioneze de la conducerea Senatului, ca urmare a anchetei penale demarate de DNA împotriva sa.

”Solicit demisia imediată a lui Călin Popescu Tăriceanu din funcția de președinte al Senatului. Orice încercare de victimizare politică nu face altceva decât să arate o dată în plus că Dragnea și Tăriceanu folosesc puterea politică nu pentru a îmbunătăți viața cetățenilor, nu pentru a pune în practică programul de guvernare, ci pentru a scăpa de anchetele penale”, a declarat Ludovic Orban.

De asemenea, el le-a solicitat tuturor senatorilor să voteze pentru ridicarea imunității lui Tăriceanu, așa cum va vota PNL.

