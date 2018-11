Ludovic Orban: La propunerea PNL, congresul Partidului Popular European a votat în unanimitate rezoluția privind situația din Republica Moldova. Ce prevede documentul (VIDEO)

Ludovic Orban a declarat că, la propunerea PNL, Partidului Popular European a votat la congres, în unanimitate, rezoluția privind Republica Moldova. Documentul a fost gândit de PNL, împreună cu partenerii moldoveni, drept reacție la gravele derapaje de la democrație înregistrate în această țară în ultima perioadă.

”În cadrul Congresului PPE a fost adoptată în unanimitate, la propunerea PNL, care a inițiat această rezoluție, a fost adoptată rezoluția nr. 5 cu privire la situația din Republica Moldova. Această rezoluție am gândit-o împreună cu partidele partenere din Republica Moldova, PAS și PDA. Rezoluția e una prin care se solicită autorităților din Republica Moldova să garanteze principiul reprezentării democratice și să asigure că voința cetățenilor e respectată, așa cum a fost ea exprimată la alegerile de la Chișinău, să asigure principiul independenței justiției și să renunțe la practicile nedemocratice de politizare a sistemului de justiție, să garanteze pluralismul politic și să stopeze hărțuirea și intimidarea liderilor din Opozitia și toate persecuțiile și intimidările contra membrilor Opoziției. De asemenea, cere să fie modificată legislația conform recomandărilor Comisiei de la Veneția și OSCE, să respecte principiile internaționale și să garanteze un mediu care să permită societății civile și ONG-urilor să funcționeze. Rezoluția arată poziția PPE privitor la gravele derapaje de la democrație care s-au produs în ultima perioadă în Republica Moldova”, a explicat Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.