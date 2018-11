Băsescu: Guvernul bate câmpii cu parteneriatele public-private, care sunt cel mai legal mijloc de a jefui un stat (VIDEO)

Traian Băsescu a acuzat Guvernul PSD - ALDE că bate câmpii cu parteneriatele public-private (PPP), când Uniunea Europeană ne dă cadou zeci de miliarde de euro pentru marile proiecte de infrastructură.

”E revoltător că un Guvern promovează ideea că facem autostrada Târgu Mureș - Iași în PPP, facem autostrada Comarnic - Brașov în PPP, facem nu știu ce căi ferate în PPP. Asta e o abordare absolut iresponsabilă, când noi avem zeci de miliarde de euro nerambursabile, deci cadou de la UE să facem autostrăzi, căi ferate, să regularizăm râuri și facem drumuri comunale și noi batem câmpii cu parteneriatele public-private care sunt cel mai legal mijloc de a jefui un stat!

Repet, PPP e cel mai legal lucru pentru a jefui un stat când e vorba de infrastructura mare!

Aș înțelege că fac în PPP dacă ar avea atâtea proiecte încât să nu ne ajungă banii europeni, dar noi cheltuim zero bani europeni și vorbim de PPP”, a declarat Traian Băsescu, pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.