Eugen Tomac: Avem creștere economică record în UE, dar sărăcia se adâncește. Un paradox românesc, într-o țară stăpânită de un om viclean și disperat

România e o țară lovită de un om viclean și disperat, o țară cu un guvern toxic din cauza căruia s-au dat peste cap toate principiile economiei de piață, susține președintele PMP. Eugen Tomac remarcă mai multe paradoxuri ce afectează grav viața de zi cu zi a românilor.

Unul dintre ele e că înregistrăm cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, dar sărăcia se adâncește. Mai apoi, deși salariile cresc într-un ritm susținut, numărul copiilor analfabeți e tot mai mare. Și deși sunt tot mai multe mașini de lux pe străzi, sunt tot mai multe locuințe cu toaleta în fundul curții. Și situațiile paradoxale nu se opresc aici.

Soluția, crede liderul PMP, e una singură: moțiunea.

”Prizonieri intr-o tara lovită de ciuma roșie!

Guvernatorul BNR anunța saptamăna aceasta că pâinea se va scumpi deși am avut cea mai mare producție de grâu din Europa.

Un paradox românesc al timpurilor noastre, intr-o țară stăpânită de un om viclean și disperat. Sub această guvernare toxică, s-au dat peste cap toate principiile economiei de piață.

O țară care are creștere economică record în UE, dar unde sărăcia se adâncește.

O țară unde salariile la stat cresc amețitor, dar unde se dublează numărul copiilor analfabeți.

O țară unde se mărește, pe zi ce trece, numărul mașinilor de lux, dar unde se înregistrează cel mai mare număr de toalete în fundul curții.

O țară unde șeful Camerei Deputaților își face palat la malul mării, cu lift și majordom, dar unde oamenii mor cu zile în spitale.

O țară care are la dispoziție zeci de miliarde de euro de la UE, dar care caută finanțare pentru autostrăzi în Oman și Qatar.

O țară care stă pe un munte de sare, dar importă acest produs, prin firme fantomă, din Ucraina. Săraca țară bogată!

Din păcate, în continuare, suntem prizonieri într-o țară aruncată într-o mare aventură, din care nu va scăpa cu fața curată decât un singur om: Liviu Dragnea. Iar noi, opoziția, ce facem?

#motiune”, a scris Eugen Tomac, pe Facebook.