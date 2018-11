A demisionat Victor Negrescu, Ministrul delegat pentru Afaceri Europene

Victor Negrescu a demisionat din funcția de Ministrul delegat pentru Afaceri Europene. El ar fi renunțat la funcție vineri, după o ședință de guvern tensionată.

Negrescu avea un rol important în pregătirea pregătirea preluării președinției Consiliului UE de către România.

”Eu cred că avem nevoie de un consens politic, de un consens naţional. Depăşeşte spectrul politic şi în sensul acesta eu am îndemnat deja de foarte mult timp la acest lucru şi cred că am reuşit parţial. De ce vă spun aceste lucruri? Pentru că în primăvara acestui an am adoptat în Parlamentul României priorităţile noastre. Sunt mult mai multe decât cele pe care am apucat până acum să le prezint. Sunt patru piloni cu proiecte concrete, cu agendă legislativă concretă, adică cu măsuri pe care oamenii le pot înţelege şi care vor aduce beneficii reale cetăţenilor europeni”, declarase acesta într-un interviu pentru Digi24.

Pregătirile logistice și politice pentru preluarea președinției UE erau în mare întârziere, au explicat sursele G4Media. Mai precis, s-ar fi înregistrat mari întârzieri la derularea unor licitații, spre nemulțumirea lui Teodor Meleșcanu, Rovanei Plumb și consilierului Darius Vâlcov.

”Din respect pentru colegii mei şi pentru responsabilităţile pe care le am atât la nivel european, cât şi la nivel naţional, pe care le tratez cu seriozitate şi profesionalism, îmi rezerv dreptul să îmi exprim punctele de vedere în cadrul Guvernului, respectiv al Partidului Social Democrat, din a cărui conducere fac parte”, a declarat Victor Negrescu.