Iohannis, întâlnire la Paris cu studenți români și cu un laureat al premiului Nobel: ''Voi, dragi cercetători și studenți, sunteți printre cei mai buni ambasadori ai României în afara graniţelor!'' (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a susținut sâmbătă, la sediul Ambasadei României din Paris, un discurs în cadrul evenimentului dedicat contribuției românești la dezvoltarea științei și tehnicii în Anul Centenar 2018.

Iohannis se află la Paris pentru ceremoniile dedicate Centenarului de la Armistițiul din 1918, care a marcat încheierea Primului Război Mondial. La evenimentele găzduite de președintele francez Emmanuel Macron vor fi prezenți lideri din 70 de state, inclusiv Donald Trump și Vladimir Putin.

Șeful statului s-a întâlnit cu profesorul Gérard Mourou, laureat al premiului Nobel pentru Fizică, dar și cu tineri studenți, doctoranzi și cercetători români de la diferite instituții pariziene de învățământ superior.

În cadrul discursului, Iohannis a vorbit despre legăturile strânse dintre România și Franța și a subliniat că mulți inventatori și ingineri români au ales Parisul.

