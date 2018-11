CRIZĂ fără precedent în GUVERNUL DĂNCILĂ! Președinția la Consiliul UE, pe butuci

Demisia lui Victor Negrescu din funcția de ministru delegat pentru Afaceri Europene creează mari probleme pentru Guvern care necesita o rezolvare rapidă, este de părere Iulian Fota, fost premier prezidențial

"Demisia lui Negrescu reprezinta o problema serioasa pentru Guvern. Daca nu este rapid si bine gestionata, va pune in pericol , odata in plus , credibilitatea internationala a Romaniei, rapindu-i sansa de a-si creste influenta internationala si importanta europeana si printr-o presedintie UE de succes.

Guvernul are nevoie de o solutie radicala, adica un om foarte competent , un tehnocrat ( deci fara politruci) , care sa conduca departamentul si trecerea lui in competenta MAE .

Pe actualul fond de fragmentare politica europeana Romania, daca ar fi bine guvernata si daca elita noastra conducatoare ar intelege oportunitatea ce i se ofera , ar avea sansa sa-si sporeasca greutatea in politica europeana si chiar mondiala.

O oportunitate pe care de exemplu diplomatii rusi o inteleg ( am dovezi recente) dar la Bucuresti doar citiva o intrezaresc. Avem o sansa mare de a ne face tara si mai influenta dar o ratam prin mediocritate si incompetenta.

Presedintele Romaniei nu este degeaba invitat de mai marii Occidentului la tot felul de conclavuri discrete. Este o recunoastere a bunei sale credinte dar si a importantei in crestere a Romaniei", a scris Iulian Fota pe Facebook.