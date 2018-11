Călin Popescu Tăriceanu anunță cum va vota moțiunea de cenzură: Suntem într-o situație cu totul și cu totul nefirească (VIDEO)

Liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a vorbit, luni, la Senat, despre dosarul său, precizând că apariția acestuia nu-l va determina să renunțe la susținerea Guvernului.

”Suntem într-o situație cu totul și cu totul nefirească. Pentru revenirea la normalitate, am luptat din răsputeri, nu numai eu, ci și ajutat de colegi, și voi continua să fac acest lucru. Cei care estimează că o astfel de modalitate de exercitare de presiune asupra mea ar putea să mă determine să-mi schimb cursul acțiunii politice, se înșală amarnic. Nici vorbă ca la o eventuală moțiune de cenzură, împreună cu colegii mei să votăm altfel decât pentru apărarea Guvernului”, a declarat Tăriceanu.

Parlamentarii din Comisia juridică au la dispoziție cinci zile pentru a prezenta un calendar și un raport preliminar cu privire la dosarul lui Călin Popescu Tăriceanu. Ulterior, va fi sesizat plenul, unde se va lua o decizie cu privire la cererea DNA de începere a urmăririi penale în cazul șefului Senatului.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.