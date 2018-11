Gabriela Firea: Dacă trebuie să fie un membru PSD sancționat pentru că a militat pentru cetățeni, atunci eu voi fi primul membru sancționat (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține că cei care vor excluderea sa din partid au în spate scopuri politicianiste și ignoră solicitările sale de colaborare pentru a rezolva problemele Bucureștiului.

"Dacă mie îmi găsiți o singură frază sau afirmație referitoare la PSD (...) Dacă trebuie să fie un membru sancționat pentru că a militat pentru cetățeni, atunci eu voi fi primul membru sancționat pentru că am venit și am cerut să rezolvăm împreună probleme precum cea cu termoficarea sau cu traficul. Eu cred că niciunul din oamenii politici nu trebuie să se bazeze pe o forță, eu cred că legitimitatea se bazează pe votul cetățenilor. Sunt colegi pe care nu vreau eu să îi calific, au dreptul a opinie”, a declarat Gabriela Firea înainte de ședința Biroului Permanent Național al PSD în care va sta față în față cu Liviu Dragnea.

