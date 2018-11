Gabriela Firea, despre propunerea Ecaterinei Andronescu la ministerul Educației:  Mă bucur că propunerea organizației de București se materializează (VIDEO)

Primarul Capitalei Gabriela Firea a anunțat, marți, că se bucură pentru că Ecaterina Andronescu a fost propusă să devină ministru al Educației.

”Este propunerea organizației București de acum câteva luni. Noi am susținut-o chiar dacă atunci Liviu Dragnea nu a fost de acord cu această propunere. Mă bucur că, după câteva luni, propunerea organizației de București, prin persoana mea chiar, se materializează”, a declarat Firea.

Referitor la faptul că a fost criticată în trecut de Ecaterina Andronescu, Gabriela Firea a precizat: ”Eu nu judec oamenii după felul în care mă atacă într-un anumit moment. Încerc să-mi păstrez, într-o mare de instabilitate, un echilibru și emoțional și al aprecierii față de oameni. Nu pot să-mi schimb părerea despre cineva, doar pentru că a declarat niște lucruri într-un talk show TV”.

”Am votat propunerea doamnei premier ca doamna Andronescu să devină ministrul Educației.

Cât privește a doua propunere, am spus că nu înțeleg motivele pentru care domnul Negrescu și-a dat demisia. Domnul Negrescu a explicat că i s-au luat anumite atribuții care i se cuveneau și legal și ca și cutumă și aceasta a fost reacția. Am votat abținere la cea de-a doua propunere”, a mai spus Gabriela Firea.

