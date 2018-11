Liviu Dragnea, după nominalizarea Ecaterinei Andronescu la Ministerul Educaţiei: Eu nu fac reevaluări (VIDEO)

Preşedintele PSD şi al Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a avut o reacţie dură marţi, când a fost întrebat despre nominalizarea senatoarei Ecaterina Andronescu la şefia Ministerului Educaţiei.

"Eu nu fac reevaluări. Doamna prim-minitru a venit cu cele două propuneri (pentru conducerea Ministerului Educaţiei şi a Ministerului pentru Afaceri Europene, n.r.), care au fost votate în BPN (Biroul Politic Naţional al PSD, n.r.)", a spus Liviu Dragnea marţi, într-o conferinţă de presă susţinută împreună cu premierul Viorica Dăncilă, întrebat când a "reevaluat-o" pe Ecaterina Andronescu.

Senatoarea Ecaterina Andronescu a fost votată în Biroul Permanent al PSD drept propunerea partidului pentru Ministerul Educației, a anunțat premierul Dăncilă.

Relaţiile dintre Ecaterina Andronescu şi Liviu Dragnea au fost foarte reci în ultima perioadă, senatoarea fiind unul din criticii vocali ai liderului PSD. În vară, Andronescu a cerut, într-o scrisoare deschisă, retragerea lui Dragnea din fruntea partidului.

