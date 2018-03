Adrian Năstase publică STENOGRAMELE unor discuții CRUCIALE pentru situația de azi a României

Fostul premier Adrian Năstase publică o serie de stenograme cu discuțiile purtate în anii ‘90 de către liderii sovietici și cei americani, despre situația din Estul Europei. Stenogramele arată exact care erau punctele de interes ale americanilor, iar România era exclusă din acest grup.

„Un document remarcabil este stenograma discutiei dintre Gorbaciov si Baker, de la Moscova, din 18 mai 1990, in contextul intalnirilor regulate ce aveau loc la nivel inalt intre conducătorii americani si cei sovietici. Documentul are 59 de pagini si se referă la numeroase teme, in pregătirea unei noi intâlniri, in SUA, intre presedintii SUA si URSS.”, arată Adrian Năstase, pe blogul personal.

Tot ce se intâmplâ acum acolo corespunde cu ceea ce am discutat inainte. Sper că observati că actiunile noastre urmează strict ceea ce v-am spus atunci. In acelasi timp, am informatii că obiectivul politicii voastre este de a separa tarile din Europa de Est de Uniunea Sovietică (p.3) – este analiza exprimată atunci de Mihail Gor ba ciov .

"Gorbaciov îi reprosează lui Baker că americanii nu respectă intelegerile referitoare la stabilirea noilor zone de influentă", scrie Adrian Năstase, arătând şi replica dată de Baker:

Vreau sa subliniez ca telul nostru nu este sa separăm Estul Europei de Uniunea Sovietică. Am avut o astfel de politică inainte. Dar acum suntem interesati sa construim o Europă stabilă si să facem lucrul asta cu voi! (p.19).

"Aceeasi frustrare a lui Gorbaciov in legătură cu procesul unificării Germaniei si cu o eventuala intrare a Germaniei unificate in sistemul NATO", mai susţine Năstase care expune şi faptul că ideea creării Grupului Vishegrad a fost de origine americană.

Citiţi AICI materialul integral!