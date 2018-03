Anunţ de ULTIMĂ ORĂ de la PMB. Capitala României va găzdui anul acesta Forumul Investitorilor București-Chișinău

Primarul General al Municipiului Bucureşti, Gabriela Firea, a avut miercuri o întrevedere cu vicepremierul Republicii Moldova pentru integrare europeană, Iurie Leancă, în cadrul vizitei pe care edilul-şef al Capitalei o efectuează la Chişinău.

Potrivit unui comunicat al Primăriei Municipiului Bucureşti (PMB), cei doi oficiali au convenit ca anul acesta cele două municipalități să organizeze în Capitala României Forumul Investitorilor București-Chișinău, astfel încât domeniul investiţional din Capitala Republicii Moldova să fie pus în valoare, iar oamenii de afaceri de la București să aibă posibilitatea să descopere oportunitățile de investiții din ţara vecină.

În cadrul întâlnirii, cei doi oficiali au discutat despre contribuția Bucureștiului la proiectele de dezvoltare ale Chişinăului, vicepremierul moldovean mulțumindu-i Gabrielei Firea pentru implicare.

"Am convingerea că relațiile dintre cele două capitale se vor intensifica și vă mulțumim pentru implicarea în proiectele Municipalității de la Chișinău. Capitala Moldovei are nevoie de o viziune clară, dar și de soluții și de aceea solicităm sprijin din partea Bucureștiului, care are o administrație coerentă, cu linii clare de dezvoltare și eficientizare a serviciilor publice. Contribuția Capitalei României la rezolvarea problemelor Chișinăului este foarte importantă și sperăm că această colaborare se va desfășura pe cât mai multe planuri de interes, în beneficiul tuturor cetățenilor", a declarat Iurie Leancă.

La rândul său, edilul-şef al Bucureştiului a reiterat faptul că Municipalitatea pe care o conduce va sprijini autoritățile de la Chișinău în proiectele destinate dezvoltării orașului.

"Trebuie să milităm pentru valorile care ne apropie, să fim uniți și să contribuim cu tot ceea ce ne stă în putință în realizarea proiectelor destinate să îmbunătățească viața cetățenilor din Chișinău. Vă asigur de tot suportul meu, sunt deschisă tuturor colaborărilor între cele două municipalități și vom studia cu prioritate problemele expuse. Am înțeles că există o serie de propuneri de proiecte investiționale, cum ar fi curățarea albiei râului Bac, reconstrucția Circului din Chișinău, reabilitarea Grădinii Botanice, reabilitarea Liceului Republican Sportiv, a Filarmonicii, precum și reabilitarea Conservatorului. Primăria Municipiului București își va aduce contribuția la reabilitarea acestor obiective, iar acolo unde acțiunile vor excede cadrul legal al Municipiului București voi propune în plan politic colegilor de partid și de la Guvern un sprijin concret și mai susținut pentru Chișinău. Doresc să ne implicăm împreună, atât la nivel central, cât și local, să realizăm lucruri concrete, cu rezultate cât mai rapide", a precizat Gabriela Firea.