Au început decapitările politice în PSD: Oamenii Gabrielei Firea din Consiliul General al Capitalei, DAŢI AFARĂ din partid

Se ascut cuţitele în PSD. Patru consilieri generali din Primăria Generală a Capitalei, consideraţi apropiaţi de edilul Gabriela Firea, au fost excluşi din rândurile social-democraţilor.

Organizația PSD Sector 5 susţine că cei patru - Florea Ancuta Doina, Pavel Marius Adrian, Săndulescu Nina şi Suhan Valeriu Nicolae - și-au încălcat mandatul prin "pentru voturi repetate împotriva intereselor legitime ale cetăţenilor Sectorului 5".

"In sedintele succesive din 19.10.2018, Biroul Permanent si Comitetul Executiv al PSD Sector 5 au aprobat, in unanimitate, excluderea din partid a membrilor Florea Ancuta Doina, Pavel Marius Adrian, Sandulescu Nina si Suhan Valeriu Nicolae, pentru voturi repetate impotriva intereselor legitime ale cetatenilor Sectorului 5, care i-au trimis sa ii reprezinte in Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Daca sanctiunea de retragere a sprijinului politic, aplicata acestora la inceputul lunii aprilie 2018, ar fi fost pusa pe ordinea de zi a PSD Bucuresti si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, nu ar fi fost posibila aceasta jignire incalificabila adusa celor peste 300.000 de oameni care traiesc in Sectorul 5 al Capitalei", a anunţat organizaţia PSD Sector 5, într-un comunicat postat pe Facebook.