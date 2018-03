BOMBĂ! Iohannis ia în calcul SĂ NU MAI CANDIDEZE la președinție în 2019! Cu ce funcție e ademenit de la Bruxelles

Numele președintelui Klaus Iohannis este luat în calcul pentru a-i urma lui Donald Tusk la șefia Consiliului European, informează HotNews, care citează mai multe surse politice.

Nu se știe dacă Iohannis e interesat de această funcție, dar oficialii europeni îl susțin și chiar au început să pregătească terenul pentru acceptarea lui.

“Daca Michel Barnier, negociatorul sef al Comisiei Europene pentru Brexit, va ajunge seful Comisiei Europene in 2019, cele mai mari sanse la sefia Consiliului European are Klaus Iohannis”, au explicat sursele citate. Aceste doua pozitii sunt de regula negociate politic din timp iar rezultatul final al acestor negocieri politice ar putea fi cunoscut undeva la inceputul anului viitor, au mai explicat pentru HotNews sursele citate.

Mandatul lui Tusk expiră în decembrie 2019.

Aceasta pozitie, au explicat pentru HotNews specialisti in probleme europene, este negociata in principal in functie de numele care va ocupa functia de presedinte al Comisiei Europene. Daca viitorul sef al Comisiei provine din vestul Europei, atunci viitorul presedinte al Consiliului merge la una din tarile central sau est europene. Nu este o regula scrisa, ci o cutuma pentru a mentine un echilibru in interiorul UE. Or, dintre actualii sefi de stat si de guvern din Estul Europei, nu sunt foarte multe nume care s-ar putea califica la presedintia Consiliului.

O alternativă ar putea fi președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė, dar Lituania este o țară mică, iar Iohannis are avantajul că știe trei limbi de bază în Uniunea Europeană: engleză, franceză și germană.

Exista o serie de alte indicii care arata o crestere a interesului pentru profilul presedintelui Iohannis. La ultima vizita la Bruxelles efectuata la sfarsitul lunii ianuarie, presedintele Iohannis s-a intalnit cu membrii Colegiului Comisarilor. Potrivit surselor HotNews.ro, se intampla destul de rar ca un sef de stat sau de guvern sa aiba discutii cu acestia.

De remarcat este și faptul că președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a propus ca la o zi după ieșirea Marii Britanii din UE să se țină un summit chiar la Sibiu. Un alt posibil atu este că România va prelua în ianuarie 2019 președinția UE.

”Problema este ca daca ar accepta pozitia de candidat la presedintia Consiliului European, Klaus Iohannis ar trebui sa reconsidere candidatura la functia de sef al statului in 2019. Presedintii Consiliului European se aleg dintre fostii sefi de stat sau de guvern din UE. (...) Nu e clar in acest moment daca Iohannis ia in calcul sa renunte la candidatura pentru al doilea mandat de presedinte al Romaniei in favoarea postului de la Bruxelles”, scrie Dan Tapalagă, pentru HotNews.