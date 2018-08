CARMEN DAN a anunțat că MĂLIN BOT este cercetat pentru INSTIGARE! Jurnalistul contraatacă: ‘O voi acționa în INSTANȚĂ! Secretara infractorului Liviu Dragnea este o rușine la conducerea MAI’

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a precizat duminică seara în cadrul declarației de presă despre protestele din Piața Victoriei că jurnalistul Mălin Bot se numără printre protestatarii aflați sub cercetări pentru instigare.

"Subiectele unor verificări de natură penală sunt şi alţi protestatari care au fost printre cei mai vocali. Malin Botan sau Ovidiu Grosu, cel care, înainte de protest instiga oamneii să fure armele jandarmirlor şi să îi împuşte în cap", a spus Carmen Dan.

La scurt timp după declarațiile ministrului Afacerilor Interne, jurnalistul Mălin Bot a negat pe pagina personală de Facebook acuzațiile aduse la adresa sa și a precizat că o va da în judecată pe Carmen Dan solicitând daune civile.

“Carmen Dan a mințit astăzi, în conferința de presă, când a spus ca eu am instigat la violențe și a asociat numele meu cu numele unei persoane care nu are absolut nicio legătură cu cei care protestează în Piața Victoriei. O persoana inventata la Antena 3, propaganda mafiei. O voi acționa în instanță pe secretara analfabetă Carmen Dan și ii voi cere daune civile.

Secretara infractorului Liviu Dragnea este o rușine la conducerea MAI”, a scris Mălin Bot pe Facebook.

Ovidiu Grosu, cel de-al doilea protestatar despre care a vorvit Carmen Dan este cercetat pentru instigare publică, după ce a declarat ca protestul trebuie sa fie insotit de flacari, fum si sange pe strazi.

"Eu vorbesc de o revolutie, nu de un protest. (...) Trag acum un semnal de alarma, un avertisment catre fortele de ordine: oricine va incerca sa reprime aceste manifestari va fi judecat de Tribunalul Penal International, pentru ca avem drept inclusiv sa ucidem in aceste conditii (...) . Daca jandarmul imi pune bastonul in gat sau pistolul in cap, eu am dreptul sa-i iau viata", declarat Grosu.