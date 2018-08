Carmen Dan, despre cazul jandarmeriței: Erau fericiți cei care au atacat-o mediatic dacă ieșea din spital în scaun cu rotile? (VIDEO)

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a vorbit, duminică seară, și despre cazul jandarmeriței rănite la protestul din Piața Victoriei de pe 10 august, precizând că numeroase informații care au circulat pe rețelele de socializare au conturat o imagine falsă a evenimentelor.

Ministrul a respins acuzațiile lansate în spațiul public potrivit cărora diagnosticul anunțat de oficialii Jandarmeriei a fost exagerat în mod intenționat.

„O altă manipulare a fost conturată în jurul tinerei jandarm. Pe paginile de socializare ale unor activiști, s-a lansat ideea mincinoasă că tânăra nu a fost spitalizată, ci s-a întors în Piața Victoriei. Citez: gata să bată protestatari. În realitate, femeia prezentată în imagini este o colegă a celei agresate. Au fost acuzații că Jandarmeria a exagerat asupra diagnosticului de la fața locului. Se vede clar în imaginile vehiculate în spațiul public diagnosticul pus de doctorul care a preluat-o din Piață: traumatism coloană cervicală. Ulterior, diagnosticul inițial nu a fost confirmat.

Vă întreb: cum v-ați fi dorit să iasă Ștefania din spital? Erau fericiți cei care au atacat-o mediatic dacă ieșea în scaun cu rotile? Le mulțumesc din suflet doctorilor care au îngrijit-o, însă poate trebuie să analizăm și celelalte răni care nu sunt vizibile, cele psihice", a zis Carmen Dan, duminică seară.

