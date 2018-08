Carmen Dan: Legea NU se aplică în mod egal.... ăăă.... SE APLICĂ ÎN MOD EGAL jandarmilor, persoanelor violente și celor care au instigat la astfel de acțiuni (VIDEO)

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a făcut o gafă încercând să le transmită românilor că ministerul pe care îl conduce va trata cu echidistanță evenimentele ce au avut loc în 10 august, în Piața Victoriei, și efectele acestora.

Nu a precizat, însă, de ce, în spiritul echidistanței invocate, la o zi după protest, a mers la spital să-i viziteze pe jandarmii răniți, dar nu și pe civilii răniți. De asemenea, nu a explicat nici de ce i-a luat mai bine de o săptămână să prezinte scuze protestatarilor pașnici răniți în urma intervenției jandarmilor în Piața Victoriei.

”Cei care acuză acum desfășurarea evenimentelor din 10 august trebuie să accepte că acțiunile violente ale unora dintre manifestanți au determinat pierderea caracterului pașnic al adunării publice și intervenția forțelor de ordine. Legea nu se aplică în mod egal ... se aplică în mod egal jandarmilor, persoanelor violente și celor care au instigat la astfel de acțiuni. Eu vă asigur că MAI va trata echidistant și fără discriminare această situație”, a declarat Carmen Dan.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.