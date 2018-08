Carmen Dan vorbește despre o ''MUTAȚIE ÎN PLAN ACȚIONAL'' și ''reproșează'' că venirea huliganilor în Piață ''nu s-a făcut în grup organizat'' (VIDEO)

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat că a primit raportul solicitat tuturor structurilor din minister, în legătură cu evenimentele din 10 august, din Piața Victoriei.

Dan a afirmat că jandarmii nu i-au putut extrage pe huligani din rândul protestatarilor pașnici deoarece aceștia nu au intrat în mulțime organizat, ci individual și pentru că au avut un alt mod de operare decât cel cunoscut de forțele de ordine până acum.

De asemenea, ministrul a mai spus că misiunea jandarmilor a fost îngreunată și de faptul că manifestanții pașnici au refuzat să se disocieze de aceste persoane violente.

”La ora 18.48, apar primele persoane cunoscute ca făcând parte din galeriile de fotbal. Venirea acestora în perimetrul în care se desfășura (protestul) nu s-a făcut în grup organizat, ceea ce a împiedicat Jandarmeria să dispună măsuri de blocare a acestora. Una dintre concluziile raportului este că modul de exercitare a violenței asupra forțelor de ordine a avut un caracter de noutate, reflectând o mutație în plan acțional. Astfel, agresiunile s-au manifestat individual sau în grupuri organizate de-a lungul întregului dispozitiv, cu mobilitate crescută atât în zona de contact, cât și în interiorul masei de participanți, în rândurile 2 și 3 în adâncime. Asta le-a permis să folosească primele rânduri de protestatari ca pe scuturi umane. De asemenea, manifestanții pașnici au fost reticenți în a se disocia de elementele agresive, astfel că misiunea de izolare și de extargere a persoanelor violente a fost îngreunată sau chiar imposibil de realizat. Astfel, persoane care au manifestat pașnic au suportat consecințele acțiunilor forțelor de ordine, aflate în încercarea de respingere a celor violenți, prin utilizarea de gaze iritant lacrimogene”, a explicat Carmen Dan.

