Cătălin Rădulescu, criticat DUR de un contracandidat: Are câteodată un război imaginar

Cătălin Rădulescu, unul dintre cei mai vehemenți critici din ultimele zile ai modului în care se organizează Congresul PSD, a obținut validarea candidaturii pentru funcția de vicepreședinte al partidului.

Cu toate acestea, Rădulescu a fost aspru criticat chiar de Șerban Valeca, președintele filialei din care face parte.

"Dar nu am avut eu niciun... (război - n.r.). Dânsul are câteodată un război imaginar, nu citeşte procedurile. Nu am avut niciun război cu domnul Rădulescu, deci îi urez succes şi dânsului ca lui Adi Ţuţuianu în continuare", a declarat Valeca, după ședința Comitetului Executiv Național al PSD.

"E o competiţie deschisă, este foarte bine că există. Le urez succes la toţi colegii. Am participat la atâtea examene şi competiţii ştiinţifice şi sportive în viaţă... pe majoritatea le-am câştigat, dar am şi pierdut. Deşi nu e o problemă”, a mai spus Valeca, referindu-se la competiția care există pentru funcția de vicepreședinte în regiunea Muntenia.

Acesta a mai precizat că nu a vorbit cu Liviu Dragnea despre o eventuală susținere în cadrul Congresului.

Pentru funcția de vicepreședinte a regiunii Muntenia candidează Cătălin Rădulescu (PSD Argeş, dar nesusţinut de filială), Adrian Ţuţuianu (PSD Dâmboviţa) şi Şerban Valeca (preşedinte PSD Argeş).