Cătălin Rădulescu sare la gâtul lui Liviu Dragnea. "Mi se pare mizerabil. Nu pot accepta o hotărâre a unui CEx care îmi amintește de vremea epurărilor comuniste"

E scandal în interiorul PSD, chiar înaintea Congresului partidului programat pentru sâmbăta aceasta.

Deputatul Cătălin Rădulescu, cunoscut în media sub numele de "deputatul AKM", a criticat în termeni extremi de duri conducerea partidului, după ce nu i s-a permis să își depună candidatura pentru funcția de vicepreședinte al PSD.

El a contestat decizia Comitetului Executiv (CEx), care a stabilit criteriile de alegere a vicepreşedinţilor pentru Congresul din 10 martie. Fiecare regiune va susţine două persoane în aceste posturi, iar Cătălin Rădulescu consideră că se limitează astfel accesul tuturor membrilor la candidatură.

Deputatul mai spune că această măsură seamănă cu politica epurărilor politice din anii '50.

„Am contestat hotărârea Comitetului Executiv, care este și nestatutară, și neconstituțională, prin care s-a restricționat și ne-a fost interzisă candidatura. Măcar acum 4 ani a fost alt sistem, au fost niște liste.

CEx, nu știu la îndemnul cui, a luat o hotărâre care nu e constituțională, prin care s-a hotărât ca din fiecare județ să candideze o persoană, un bărbat sau o femeie, și din regiune să fie ales un barbat sau o femeie, nu am auzit să se poată interzice un drept de a candida.

Mi se pare mizerabil. Probabil nici Bănicioiu, nici Cati (Ecaterina Andronescu, n.r.), nici Șerban Nicolae, nici Teodorovici... sunt curios care sunt membrii importanți care sunt recunoscuți de partidul nostru ca oameni care se bat pentru partid, care vor candida. E o farsă. Aceste alegeri reprezintă o farsă, sunt de fapt niște numiri și nu sunt alegeri. În 27 de ani nu a fost o farsă mai mare ca asta, la partid se depune contestația, conform statutului pe care îl recomand unora să-l mai citească.

Să interzici dreptul de a candida mi se pare grav, l-am susținut și îl susțin pe președintele Dragnea, dar nu pot să accept o hotărâre a unui CEx care e și îmi amintește de anii '50, de pe vremea epurărilor comuniste”, a declarat Cătălin Rădulescu, potrivit digi24.ro.

Întrebat dacă nu îi este frică să fie exclus din partid din cauza poziţiei sale, deputatul a replicat: "Exclus de ce? Eu critic conform statutului prin contestație, eu mi-am făcut dreptul statutar de a contesta și am depus o contestație conform statutului, vi se pare că am adus injurii sau am denigrat pe cinva din partid? Eu contest hotărârea făcuta de 40 de oameni din CEX, poate domnul președinte nu e de acord. E nestatutar și imoral ca să împiedici pe cineva să candideze. Voturile trebuiau lăsate libere.

În mod normal, așa cum se face în toată lumea când îți depui candidatura, te duci și îți faci lobby, discuți cu membrii, cu primarii, președintele de organizație ca să te susțină sau nu, cum să facem dacă noi nu ne putem înscrie? A venit și a spus că trebuie o singură propunere și oamenii au zis dacă sunteți președinte, vă propunem pe dumneavoastră. (...)

Nu e normal să schimbi un statut cu niște reguli neconstituționale, partidul nostru trebuie să fie democratic".

Cătălin Rădulescu a mai spus că dacă lucrurile vor rămâne așa, după Congres va merge în instanță și i-a îndemnat pe colegii nemulțumiți din PSD să acţioneze la fel.

PSD va avea, după Congresul din 10 martie, un număr de 16 vicepreședinți: 8 femei și 8 bărbați.