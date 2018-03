CCR: Mandatele de interceptare pe siguranţă naţională, restricţionate (VIDEO)

Curtea Constituţională a admis parţial excepția de neconstituționalitate în cazul Legii 51/1991 privind securitatea națională a României, în forma anterioară modificării, precum și în cazul articolului 13 din același act normativ, în forma în vigoare.

Judecătorii CCR au stabilit că o partea a unui articol de lege în baza cărora se eliberează mandatele de interceptare pe siguranţă naţională este formulată prea vag, fapt ce poate duce la abuzuri, informează B1 TV.

Singurul judecător care a votat împotriva acestei decizii a fost Livia Stanciu.

