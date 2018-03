Ce a înțeles Meleșcanu din discursul dur al lui Timmermans: Ne-a bătut pe umăr!

Prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a transmis politicienilor români un mesaj extrem de dur, în timpul unei conferințe de presă ținută chiar la București. Le-a spus acestora că nu trebuie să facă pași înapoi în ceea ce privește consolidarea statului de drept, că nu trebuie să facă legi pentru ei, ci pentru români, și că nu e treaba lor să-i verifice pe magistrați. De asemenea, răspunzând unor acuzații lansate mai ales de liderii coaliției de guvernare, Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu, Timmermans a insisista că Bruxellesul este extrem de bine informat cu privire la ceea ce se întâmplă în București.

În schimb, Teodor Meleșcanu, Ministrul de Externe, consideră că mesajele lui Frans Timmermans au fost extrem de încurajatoare.

“Mesajele lui Timmermans au fost extrem de încurajatoare în legătură cu MCV-ul şi cu terminarea în cursul acestui an până în 2019, până la terminarea mandatului Comisiei, şi în acelaşi timp a făcut o declaraţie extrem de tranşantă în ceea ce priveşte aderarea la Schengen, unde România are tot dreptul şi trebuie să devină membru cât mai rapid”, a afirmat Meleşcanu, la Digi24.

Ministrul a mai spus că prim-vicepreşedintele Comisiei Europene a “bătut pe umăr” liderii români.

“A spus ‘Aţi făcut progrese foarte importante’, ne-a bătut pe umăr, continuaţi, ăsta este mesajul pe care l-am perceput eu de la domnul Timmermans”, a adăugat Meleşcanu.

Referitor la afirmaţiile conform cărora Timmermans a venit în România după ce Tudorel Toader a cerut revocarea Laurei Kovesi, Meleşcanu a precizat: “Dacă vă închipuiţi că domnul Timmermans ştie când va ieşi domnul Tudorel Toader cu un discurs, vă înşelaţi”.

Frans Timmermans a ajuns joi la București și a avut discuții cu Dragnea, Tăriceanu, Iordache, Iohannis, Dincilă, dar și cu Augustin Lazăr, Cristina Tarcea, Laura Codruța Kovesi, Daniel Horodniceanu, Simona Marcu și Codruț Olaru.

”Mesajul meu e urmatorul: in ultimii 20 de ani ati obtinut atat de multe lucruri in ce priveste independenta justitiei in Romania. E ca si cum ati alergat un maraton si acum sunteti pe ultima suta de metri, mesajul meu e sa alergati in continuare, dar nu incepeti sa alergati in directia gresita, alergati spre linia de finis. Nu va opriti, nu stati pe loc, si pentru numele lui Dumnezeu nu alergati in directia opusa. Cel mai important e ca toti cei implicati sa lucreze impreuna, nu unul impotriva celuilalt”, a declarat, joi, Timmermans.

”Sunt mereu foarte bine informat si stiu exact ce se intampla aici”, a insistat oficialul european.

Cât despre cererea de revocare a lui Kovesi, Timmemans a declarat: ”Dupa cum am spus presedintilor celor doua camere, premierului, convingerea mea e ca activitatea de a verifica magistratii trebuie facuta de magistrati. Toti oamenii gresesc uneori, la fel se intampla si in justitie. Daca sunt oameni care fac greseli, trebuie verificati, dar nu de politicieni sau de oameni din Guvern, ci de sistemul judiciar, tine de separarea puterilor in stat. Ca principiu, sistemul judiciar trebuie verificat de sistemul judiciar”.

Totodată, acesta a condamnat atacurile îndreptate împotriva Justiției ce au fost lansate în ultimul an: ”Putem rezolva problemele doar daca toate institutiile sunt implicate, inclusiv sistemul judiciar. Trebuie sa lucram pe marginea legilor justitiei pentru a ne asigura ca facem lucrurile cum trebuie. Asta se poate intampla doar intr-o atmosfera de cooperare, trebuie sa dam dovada de respect pentru rolurile celorlalti. Separarea puterilor nu e o problema in Romania, a fost cladit un sistem judiciar foarte puternic si cred ca romanii pot fi mandri. Atacurile la adresa justitiei, in presa si in dezbateri, risca sa creeze impresia in randul opiniei publice ca e o problema cu justitia. Opinia Comisiei e ca nu e o problema, sigur pot exista imbunatatiri”.