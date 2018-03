Ce AVERE are Ion Iliescu, fostul președinte al României! S-A AFLAT TOT!

Ion Iliescu, fostul președinte al României, a acordat un interviu în anul 2003, în care a vorbit și despre averea pe care o are.

„Cel mai constant si profund suport, in toata viata mea, a fost si este sotia. Alaturi de ea am trecut prin multe. Nu am fost orbiti nici de putere, nici de avere”, a spus Iliescu.

Ion Iliescu și-a sărbătorit sâmbătă, 3 martie, ziua de naștere, împlinind 88 de ani.

„Dupa o viata petrecuta impreuna, singurele noastre bunuri sunt casa in care locuim si o masina cumparata de sotie. Apartamentul nu este nici macar de un confort extraordinar: biroul meu este destul de restrans, iar in dormitor incap doar patul si sifonierul…”, a mai dezvăluit Ion Iliescu.

Ion Iliescu a fost preşedinte timp de zece ani, dar şi ministru în perioada regimului comunist. Venit din Partidul Comunist, Iliescu a devenit, la Revoluția din 1989, președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, prima structură politică a țării, iar mai apoi președintele României, pentru două mandate.