Ce se întâmplă cu SALARIILE ROMÂNILOR: Aberațiile fiscale, corectate prin vot în Parlament (VIDEO)

Modificările aduse legilor salarizării au fost votate miercuri în Parlament. Aleșii au fost nevoiți să corecteze o aberație fiscală după ce mii de români au aflat că trebuie să vină cu bani de acasă pentru a acoperi dările la stat după trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Discuţiile au durat mult şi spiritele s-au încins în special între sindicalişti şi parlamentari şi s-au aruncat vorbe grele din ambele tabere.

Aleșii au adoptat Ordonanța 91, care aduce modificări la legea salarizării unitare, cu 175 de voturi ”pentru”, 83 ”împotrivă” și 14 abțieri.

Ordonanța nu a fost votată de opoziție. Liberala Raluca Turcan a declarat că parlamentarii de la PNL nu au votat această lege pentru că aceasta menține discrepața între angajații din mediul privat și cei de la stat.

Opoziția a criticat și faptul că Florin Iordache, cel care a condus miercuri plenul Camerei Deputaților, nu a acordat timp pentru dezbaterea fiecărui amendament în parte, ci s-a votat la calup a amendamentelor.

