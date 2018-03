Cel mai performant primar de comună din România, dat afară din PSD: Noaptea, ca hoții (VIDEO)

Primarul comunei care a atras cele mai multe fonduri europene a fost exclus oficial din PSD.

Edilul din Ciugud, Gheorghe Damian, care a adus 27 de milioane de euro din fonduri europene în comună, a declarat în cadrul emisiuniii Bună, România!, de pe B1 TV, că a fost mazilit de preşedintele interimar al organizaţiei PSD Alba, în schimbul votului pentru demiterea fostului premier, Mihai Tudose.

