Codrin Ştefănescu, acuzaţii grave despre Congresul PSD: Sunt candidaţii Dragnea şi candidaţii partidului. Nu sunt acceptate alegeri libere şi corecte (VIDEO)

Codrin Ștefănescu a lansat acuzații grave în emisiunea "Se întâmplă acum", realizată de Tudor Barbu, privind felul în care va arăta Congresul PSD de sâmbătă. Secretarul general adjunct a acuzat că Liviu Dragnea își pregătește proprii candidați și nu dă voie celor care nu sunt de partea lui să candideze.

"Sunt două tipuri de candidaţi: candidaţii Dragnea şi candidaţii partidului. Dacă Liviu Dragnea spune o votez pe Viorica Dăncilă, va fi la preşedinte executiv candidatul Dragnea contra lui Nicu Bănicioiu şi Ecaterina Dragnea. Dacă spune îl votez pe Neacşu ca secretar general va fi candidatul Dragnea versus Codrin Ştefănescu. Astea în condiţiile în care ne permit candidaturile. La ora asta, Cati Andornescu, Nicu Bănicioiu, Codrin Ştefănescu încă nu sunt acceptaţi candidaţi la alegeri libere şi corecte.

Ca secretar general adjunct voi fi sâmbătă în prezidiu, dar organizaţia mea care trebuia să îmi delegaţie să fiu în Congres nu mi-a dat pentru că aşa a primit ordin. Voi fi în prezidiu, dar nu voi putea să intru în sala, adică sunt în conducere în prezidiu, dar nu pot să intru să fiu în conducere în prezidiu. Sunt lucruri care nu s-au mai întâmplat", a acuzat Codrin Ștefănescu.

