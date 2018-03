Codrin Ştefănescu, ATAC FURIBUND la adresa lui Liviu Dragnea. "Nu eu eram la vile conspirative ale SRI, nu eu semnam pacte de coabitare pe la Cotroceni. Acum ni se pune leucoplast pe gură"

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, continuă seria atacurilor extrem de dure la adresa liderului partidului, Liviu Dragnea.

De data aceasta, Codrin Ștefănescu i-a transmis lui Dragnea că nu el a participat la chermezele de la vilele SRI sau la întâlnirile secrete de la Cotroceni, semnând pacte de coabitare.

”Când eu eram în studiourile de televiziune și apăram colegii din PSD, îi apăram pentru că apăram partidul. Când Olguța Vasilescu a ieșit cu cătușe la mâini, eu am ieșit să o apăr, nu eram la tenis și la vile conspirative ale SRI, nu semnam pacte de coabitare pe la Cotroceni. Eu cred că ei, toți, au de dat o explicație în fața membrilor de partid, în fața delegaților care vor veni acolo. Sunt 4000 de oameni, oameni care aduc voturi, care se zbat pentru acest partid.

Eram la colegul dumneavoastră în emisiune, la Răzvan Dumitrescu, când am auzit mărturiile lui Sebastian Ghiță. Mi s-a făcut rău când am auzit despre întâlnirile din vie, despre petrecerile de la vilele SRI”, a afirmat miercuri seară Codrin Ștefănescu, într-o emisiune la Antena 3.

Secretarul general al partidului a mai criticat şi decizia Comitetului Executiv (CEx), care a stabilit ca alegerea vicepreşedinţilor PSD la Congresul din 10 martie să se facă după criteriul regiunilor.

”Eu aș vrea o listă a PSD, la acest Congres, nu lista lui Dragnea. Dacă conducerea actuală ne va permite să candidăm, noi vom candida. Și eu, și Șerban Nicolae, și Nicolae Bănicioiu, și Ecaterina Andronescu și alți colegi din PSD. Mi s-ar părea normal ca decizia să fie la delegați, nu să ți se îngrădească dreptul de a candida”, a tunat Codrin Ștefănescu.

El a subliniat că se încearcă blocarea candidaturii mai multor colegi din PSD.

"Senzația mea este că mie, doamnei Ecaterina Andronescu și lui Nicu Bănicioiu ni se cam pun bețe în roate pentru a ne pune candidaturile la această competiție de la Congres. Organizația mea, care răspunde de mine, nu m-a trecut nici măcar delegat la Congres. La Congres, în primele două rânduri, stă toată conducerea partidului, printre care și eu, am etichetă, dar nu sunt delegat. Ecaterina Andronescu a fost astăzi la partid să înțeleagă dacă își poate depune candidatura. Acum, la 20.40, avem o problemă în încercarea de a ne depune candidatura”, a adăugat Codrin Ștefănescu.

“Suntem îngrijorați, Congresul a stârnit o mare dihonie, candidații lui Dragnea și candidații partidului. Eu vreau să fiu candidatul partidului, nu al unui om. Am vorbit pentru partid. Mi-am apărat colegii cu toată vânătoarea la care am fost supuși”, a mai afirmat secretarul general al PSD, care a conchis: “acum avem ca politică să ne punem leucoplast pe gură”.

Şi deputatul Cătălin Rădulescu a avut miercuri o ieşire extrem de critică la adresa lui Liviu Dragnea şi a criteriilor stabilite pentru candidaturile la Congres (Detalii AICI).