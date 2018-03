Codrin Ștefănescu, val de acuzații la adresa conducerii PSD: Dragnea a schimbat regulile jocului (VIDEO)

Secretarul general adjunct al PSD Codrin Ștefănescu susține că actuala conducere a partidului nu vrea să îl lase să candideze pentru funcția de secretar adjunct, la Congresul care va avea loc pe 10 martie. Social-democratul în acuză pe Liviu Dragnea că a schimbat regulile în timpul jocului.

”Organizația care trebuia să-mi dea recomandare nu mi-a dat pentru că așa a primit recomandare. O să vedeți scaunul meu cu eticheta - Codrin Ștefănescu, una din vocile partidului din ultimii ani, puternică împotriva abuzurilor și statului mafiot și Codrin Ștefănescu care nu poate intra în sală pentru că nu este delegat.

Azi am venit la sediul în care mi-am desfășurat activitatea foarte mulți ani să îmi depun candidatura pentru funcția de secretar general, în condițiile în care nu știu dacă pot intra în sală. De dimineață, colegii de la PSD Sectorul 1, văzând în presă ce se întâmplă, s-au autosesizat și au cerut un birou permanent, l-au chemat și pe domnul Tudorache, președintele de sector, m-au invitat și unul dintre delegați și-a retras delegația, special pentru a putea intra eu în congres. Vor trimite această notificare acum la partid, s-ar putea să nu fie aprobată.

Voi depune acum candidatura. Codrin Ștefănescu vrea să candideze nu împotriva lui Liviu Dragnea, ci pentru partid. Eu sunt convins că delegații din sală, 4.000 de oameni, vor decide prin vot dacă îl vor pe Codrin Ștefănescu - secretar general.

Sunt îngrijorat că ultimele evenimente nu ne fac deloc bine nouă, ca partid”, a spus Ștefănescu.

Acesta a mai precizat că este solidar cu Ecaterina Andronescu și Nicolae Bănicioiu în acest scandal.

”Vreau să-mi depun candidatura pentru colegii mei și vreau să mi se permită acest lucru, și mie, și lui Cati Andronescu, și lui Nicu Bănicioiu. Și sper ca până la ora 16.00, conducerea partidului căreia i-am devenit și eu antipatic, și alți colegi, să decidă la presiunea opiniei publice că noi trebuie să intrăm în această competiție.

Dacă Congresul va decide că sunt mai buni candidații propuși de Liviu Dragnea și noi vom pierde alegerile, atunci mesajul va fi foarte clar că colegii mei din partid doresc altceva, doresc ce se întâmplă astăzi în partid”, a mai spus Codrin Ștefănescu.

