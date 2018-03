CONGRES PSD: Viorica Dăncilă, aleasă președinte executiv. Marian Neacșu va fi secretar general al partidului. Cine sunt noii vicepreședinți ai PSD (VIDEO)

PSD și-a ales, la Congresul de sâmbătă, noua conducere.

Premierul Viorica Dăncilă a fost aleasă președinte executiv al partidului, iar Marian Neașcu va fi noul secretar general.

Social-democrații au stabilit, prin vot, și cine vor fi noii vicepreședinți ai partidului pentru fiecare regiune a țării.

Iată, mai jos, lista completă a noilor vicepreședinți ai PSD:

Regiunea Bucureşti-Ilfov: Gabriela Firea şi Robert Negoiţă

Regiunea Sud-Vest: Lia Olguţa Vasilescu şi Paul Stănescu

Regiunea Muntenia: Carmen Dan și Adrian Ţuţuianu

Regiunea de Sud-Est: Mirela Furtună şi Marian Oprişan

Regiunea Nord-Est: Doina Fedorovici şi Gabriel Vlase

Regiunea Nord-Vest: Doina Pană şi Gabriel Zetea

Regiunea Vest: Natalia Intotero şi Mihai Fifor

Regiunea Centru: Roxana Mînzatu şi Bogdan Trif

