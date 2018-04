Cum vrea Comisia Iordache să schimbe Codurile Penale pentru a-l scăpa pe Liviu Dragnea de condamnare. Proiectele au fost făcute publice (VIDEO)

Dosarul "Referendumul" ar putea fi rejudecat! Florin Iordache se zbate sa-l scape pe Dragnea de condamnare si incearca sa schimbe din nou Codurile Penale. Miercuri a depus trei proiecte de modificare a legilor penale care vor sta în dezbatere publică timp de două săptămâni.

