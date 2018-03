Dăncilă a anunțat măsurile Guvernului, după valul de ger care a lovit România (VIDEO)

Guvernul s-a mobilizat pentru a face față oricărei situații ce poate apărea în condițiile în care România este lovită de un val de ger, a declarat premierul Vasilica Viorica Dăncilă, la deschiderea ședinței săptămânale de guvern.

”Referitor la vreme, pentru că ne aflăm în continuare sub codul de răcire accentuată a vremii, vom discuta cu prioritate despre măsurile luate de MAI și de către alte instituții abilitate. Am fost în permanentă legătură cu doamna Carmen Dan, dar și cu ceilalți miniștri cu atribuții în situații de urgență. Prioritatea noastră este siguranța cetățenilor Vă rog să acordați o atenție deosebită defecțiunilor, în special la gaze sau curent și să intervenim cu prioritate în aceste zone”, le-a cerut Dăncilă miniștrilor.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.