Deputat Constantin Codreanu: ”Preoții și credincioșii Mitropoliei Basarabiei merită susținerea noastră constantă și consecventă”

Deputatul PMP Constantin Codreanu, Președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării, a primit la Camera Deputaților o delegație de preoți ai Mitropoliei Basarabiei care vor beneficia de pașapoarte de serviciu urmare a solicitărilor formulate oficial de către parlamentar. Preoții basarabeni au fost însoțiți de Preacuviosul părinte arhimandrit Veniamin Goreanu, consilier patriarhal.

Amintim că deputatul Constantin Codreanu a interpelat Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României, obținând aprobarea eliberării, conform legilor în vigoare, a 13 pașapoarte de serviciu pentru clerici ai Mitropoliei Basarabiei și a unui pașaport diplomatic pentru Preasfințitul Părinte Antonie de Orhei, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului (Patriarhia Română).

Intervențiile oficiale ale deputatului Constantin Codreanu în sprijinul preoților din Mitropolia Basarabiei au fost precedate de discuții pe marginea subiectului cu Preasfinţitul Varlaam Ploieşteanul, vicar patriarhal şi secretar al Sfântului Sinod al Patriarhiei Române, în 7 aprilie 2017 și cu domnul Teodor-Viorel Meleșcanu, Ministrul Afacerilor Externe, în 24 aprilie 2017.

”Vă salut în Parlamentul României. Sunt bucuros că am putut obține o soluție cu impact pozitiv asupra activității sfințiilor voastre ca preoți slujitori în Republica Moldova, sub omoforul Bisericii Ortodoxe Române. Mitropolia Basarabiei este o instituție românească vie, cu o dinamică ascendentă. Este vorba despre o instituție strategic importantă din perspectiva interesului nostru național de unitate. Știm că în Republica Moldova trebuie să faceți față adesea unor presiuni enorme. În ultimele zile am urmărit cu îngrijorare atacurile violente al unor intruși asupra parohiei Dereneu din protopopiatul Călărași al Mitropoliei Basarabiei. Această parohie este situată în raza primăriei Dereneu, al cărei consiliu local și primar au semnat, în data de 5 martie curent, o Declarație de Reunire cu România. Condamnăm ferm aceste atacuri, la care s-au dedat cu violență clerici din structura locală a Patriarhiei Ruse de la Moscova, multi dintre care, apropo, și-au redobândit cetățenia română și au depus jurământ de credință statului și poporului român. Am luat act și de amenințările proferate de către acești reprezentanți ai intereselor nelegitime rusești contra tuturor parohiilor Mitropoliei Basarabiei. Ele vin pe fundalul unei complicități tot mai vădite dintre structura de ocupație canonică rusă și socialistul Igor Dodon, actualul deținător rusoman al fotoliului de președinte la Chișinău”, a ținut să puncteze deputatul Constantin Codreanu.

Președintele Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării le-a adresat preoților sosiți în vizită un cuvânt de încurajare: ”Vă suntem și vă vom fi constant alături. Sfințiile voastre și credincioșii pe care îi păstoriți cu grijă în cadrul Mitropoliei istorice a Basarabiei meritați toată susținerea României. Știm că între Biserica și stat există deosebiri de natură, scop și mijloace. Mitropolia Basarabiei, care a fost aruncată timp de 10 ani în afara cadrului legal și persecutată, iată că le-a supraviețuit unui număr de 16 guverne. Premierii, miniștrii și președinții de la Chișinău vin și pleacă, dar Mitropolia Basarabiei rămâne. Puteți miza pe sprijinul nostru exemplar”.