Deputat USR, gest obscen în Parlament. Dan Barna: România primeşte astfel de gesturi de la PSD-ALDE în fiecare zi (FOTO)

Ședința Camerei Deputaților în care au fost adoptate modificările la Codul de procedură penală s-a lăsat cu scandal. După intervenția sa la tribuna din plen, deputatul USR Cristian Ghinea a făcut un gest obcen în direcția parlamentarilor de la putere, fiind huiduit de aleșii PSD-ALDE, informează Mediafax.

Ulterior, o reacție a venit din partea deputatului ALDE Varujan Vosganian care a cerut sancționarea lui Ghinea.

”Un coleg de la USR a făcut un gest impardonabil. Domnule preşedinte, vă rog foarte mult convocaţi instanţele acestei Camere, pentru că acest domn trebuie să suporte consecinţa gestului lui. Eu nu mai suport! Eu vă previn că nu mai vin în Camera Deputaţilor dacă se tolerează astfel de gesturi. (...) Noi nu mai trebuie să tolerăm aşa ceva. Nu mai trebuie să acceptăm să fim jigniţi în permanenţă în numele aşa-zisei libertăţi a cuvântului”, a declarat Vosganian.

În cele din urmă, liderul USR, Dan Barna, a cerut scuze în numele formațunii pe care o conduce pentru ieșirea colegului său.

”În numele USR, ne asumăm şi îmi cer scuze pentru gestul colegului meu”, a spus Barna.

Președintele USR și-a continuat însă declarațiile pe holurile Parlamentului, unde i-a acuzat pe cei de la PSD și ALDE că fac, în fiecare zi, gesturi similare față de români.

"Da, eu îmi notam intervenţia de final, explicarea votului. Nu am observat, dar am văzut că este o rumoare. Mi s-a spus că ar fi fost nişte gesturi. Mi-am cerut scuze ca să închidem, pentru că este un subiect profund marginal, adică România primeşte astfel de gesturi de la PSD-ALDE în fiecare zi de un an şi jumătate. Deci de aceea nu vreau să intrăm în logica unui gest la nervi după o şedinţă în care abuzurile au curs gârlă. Mi-am cerut scuze. Am închis subiectul. Nu este nicio problemă asta. Marea problemă este că de astăzi România a devenit un rai pentru infractori", a declarat Dan Barna, la Parlament.

Proiectul de modificare a Codului de procedură penală a fost adoptat luni seară în mare grabă de Camera Deputaților, cu 175 de voturi “pentru”, 78 ”împotrivă” şi o abţinere.

Dezbaterile din plen au fost extrem de tensionate, opoziția acuzând coaliția PSD-ALDE că a modificat legea cu dedicație pentru Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu. (Detalii AICI)

Aleșii USR au anunțat că vor contesta proiectul la Curtea Constituțională.