DEZVĂLUIRE BOMBĂ în SCANDALUL ”REALITATEA TV”! ACȚIUNE DISCIPLINARĂ împotriva judecătoarei care de 7 ani se CHINUIE să soluționeze dosarul insolvenței Realitatea (VIDEO, FOTO)

Dezvăluiri incredibile în cazul ”Realitatea TV”. Judecătoarea Mariana Moncea, cea care judecă de mai bine de 7 ani dosarul insolvenței Realitatea TV și nu mai termină, a fost vizată în nu mai puțin de 19 sesizări făcute la Inspecția Judiciară, în zece dintre ele fiind invocat chiar cazul ”Realitatea TV”.

Dezvăluirea a fost făcută în exclusivitate de Sorina Matei, în emisiunea ”Actualitatea Româneasă”, difuzată pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.