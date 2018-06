DEZVĂLUIRI ȘOCANTE din procesul lui Dragnea! Un martor cheie RUPE TĂCEREA : ‘S-a dat ordin să fiu dată afară’

Unii dintre angajaţii DGASPC Teleorman care au fost audiaţi de-a lungul anilor de DNA şi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în dosarul Bombonica acuză presiuni la adresa sa. Potrivit acestuia, totul a început după ce a depus mărturie în procesul în care liderul PSD este acuzat de instigare la abuz în serviciu şi instigare la fals intelectual.

“S-a dat ordin să fiu dată afară, pentru că am spus adevărul la proces”, a declarat Sanda Busuioc pentru Liber în Teleorman.

„Mă aşteptam ca după mărturia de la Înalta Curte va fi o acţiune concertată împotriva mea, pentru că vreau să înţelegeţi un singur lucru: eu sunt prinsă la mijloc între corupţie şi anti-corupţie”, a precizat martora, pentru sursa citată.

Sanda Busuioc a fost audiată încă din anul 2014, când procurorii s-au arătat interesaţi să clarifice angajările fictive şi felul în care se făceau achiziţiile publice în DGASPC.

„După ce am fost audiată în anul 2014 la DNA Bucureşti, conducerea de la acea vreme a încercat să mă sancţioneze, dar nu a reuşit. Membrii comisiei au încercat să mă sancţioneze şi atunci, dar nu şi-au depăşit limitele. Însă, de când a venit domnul director general Florinel Dragomirescu, a început să îmi facă referat pentru absolut orice. Pentru probleme profesionale nu prea poate, pentru că eu am mulţi ani de când lucrez în audit şi îmi cunosc atribuţiile, dar îmi găseşte tot felul de motive neîntemeiate, astfel încât îmi e şi teamă să-mi mai îndeplinesc atribuţiile de serviciu. Mi-au făcut trei referate, deşi comisia de disciplină nu era competentă în problemele semnalate. Deci îmi caută nod în papură şi vor să mă sancţioneze din orice.

(...) Mă aşteptam ca după mărturia de la Înalta Curte va fi o acţiune concertată împotriva mea, pentru că vreau să înţelegeţi un singur lucru: eu sunt prinsă la mijloc între corupţie şi anti-corupţie. Eu nu am nimic de-a face nici cu unii, nici cu alţii. Doar cu fişa postului meu. Colegii mei de bună credinţă ştiu că eu sunt un om corect, i-am ajutat pe toţi, dar nu-i ajut atunci când depăşesc limita legii. Iar directorul general este foarte supărat pentru că eu nu scriu în rapoartele de audit ceea ce vrea dânsul. De când m-am întors de la Înalta Curte, mi-a făcut multe şicane directorul general, m-a izolat, aşa cum făcuse şi doamna Alesu şi a lansat suspiciunea că eu fur din centru. Aici sunt implicaţii foarte mari, dar eu atât vă spun: am plecat din instituţie fără plasă şi am ajuns acasă cu plasă. Ştiţi ce înseamnă asta?", scrie sursa citată.