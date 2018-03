Dictatorul Oprișan: Vă EVACUEZ din sală. Eu am dreptul să vă întrerup, dvs NU (VIDEO)

Marian Oprișan are o atitudine de dictator în ședintele Consiliului Județean, al cărui șef este.

Miercuri, Oprișan, supranumit “baronul de Vrancea” a vrut să-l evacueze din sală pe Liviu Bostan, liderul de grup al consilierilor județeni PNL, pentru că „a îndrăznit” să ceară eliberarea sa din funcție.

“Domnul Bostan, dacă mai vorbiți peste mine atunci când eu vă întrerup, conform regulamentului, o să vă evacuez din sală”, a spus Oprișan.

“Eu am dreptul să vă întrerup, conform regulamentului”, a adăugat Oprișan.

