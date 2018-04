DOLIU în POLITICA ROMÂNEASCĂ! A murit fostul baron PSD Nicolae Mischie

Nicolae Mischie s-a stins din viață, astăzi, în jurul orei 15,00 la Spitalul Elias, din București. Familia acestuia a dezvăluit că decesul a survenit în urma unei infecții severe.

Nicolae Mischie a fost deputat din partea PSD, președinte al Consiliului Județean Gorj și președinte al PSD.

Acesta are o contribuție mare la înființarea Universității „Constantin Brâncuși“ din Târgu Jiu. În schimb, el a fost primul care a primit titulatura de „baron“ ca urmare a modului autoritar de a conduce județul Gorj, în perioada în care s-a aflat la conducerea județului, informează igj.ro.

El a fost arestat în luna martie 2013, fiind condamnat de magistrații Înaltei Curți de Casație și Justiție la 4 ani de închisoare cu executare pentru comiterea infracțiunilor de trafic de influență și luare de mită. În perioada 1999-2002, omul de afaceri Clement Mocanu a efectuat lucrări de construcţii şi de renovări în valoare de 450.000 de lei la trei clădiri care îi aparţineau lui Nicolae Mischie.

Nicolae Mischie s-a nascut pe 2 martie 1945 in satul Godinesti, din judetul Gorj, fiind fiul lui Alexandru si al Mariei Mischie. Este cel mai mic dintre cei 15 frati. A copilarit si a absolvit scoala generala in comuna natala Godinesti, judetul Gorj, dupa care a urmat cursurile Scolii Pedagogice din Bucuresti in perioada anilor 1959-1965, ramanand insa legat spiritual de comunitatea sa natala.