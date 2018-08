Dragnea confirmă existenţa unor neînțelegeri cu Tăriceanu. Ce spune despre ruperea coaliţiei PSD-ALDE

Liviu Dragnea a recunoscut marţi seară existenţa unor neînţelegeri în trecut cu partenerul de coaliţie de la ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, dar a negat orice posibilitate de o rupere a coaliţiei aflate la putere.

”Domnul Tăriceanu se pare că e mai echilibrat. Au fost multe discuții în contradictoriu. Zilele astea ne-am întâlnit de foarte multe ori. Am băut și două beri, am mâncat și un pește bun. Avem o relație foarte bună. Nu e niciun gând în interiorul PSD pentru ruperea coaliției. Vrem să fim împreună și după 2020. Nu am simțit de la domnul Tăriceanu că vrea să rupă coaliția. Cu cine să fie partener, cu Orban, cu USR? E un om de cuvânt, nu am simțit că ar rupe coaliția”, a spus Liviu Dragnea la Antena 3.