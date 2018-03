Dragnea, despre taberele din PSD: Probabil că trebuie să cer susţinere şi prin Asia

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, înaintea ședinței Comitetului Executiv Național al partidului că toate organizaţiile judeţene ale PSD au dat rezoluţii că îl susţin și că s-a săturat că se vorbească despre taberele din PSD.

"Care e tabăra aia că m-am săturat de un an de când se vorbeşte despre asta. Am văzut că acum toate organizaţiile au dat rezoluţii de susţinere. Probabil că nu o să fie suficient nici Congresul. Probabil că trebuie să cer susţinere şi prin Asia. Faptul că 1, 2, 3 colegi – camarazi ca să spun aşa – toţi spun despre asta, asta nu înseamnă că este realitatea partidului. Partidul are nişte obiective pe care şi le-a asumat, şi de guvernare, şi din punct de vedere al diminuării abuzurilor din societatea românească, pe care le urmăreşte pas cu pas şi şi le îndeplineşte", a declarat Dragnea.

Liderii social-democrați participă luni la o ședință CEx, în pregătirea Concresului extraordinar care va avea loc pe 10 martie.