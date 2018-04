Dragnea face curăţenie în PSD. Deputatului Cătălin Rădulescu i-a fost retras sprijinul politic. Adrian Dobre şi-a dat demisia din toate funcţiile (VIDEO)

A început curăţenia de primăvară în Partidul Social Democrat (PSD), după şedinţa de luni a Comitetului Executiv Naţional (CEx) al formaţiunii.

Liviu Dragnea a anunţat că PSD i-a retras sprijinul politic deputatului Cătălin Rădulescu.

"Preşedintele organizaţiei PSD Argeş ne-a prezentat hotărârea adoptată în organizaţia Argeş de a se retrage sprijinul politic pentru domnul deputat Cătălin Rădulescu şi Biroul Permanent Naţional şi Comitetul Executiv au luat act şi au validat această hotărâre", a declarat Liviu Dragnea, la finalul şedinţei CEx.

El a mai anunţat că Ovidiu Iane şi-a prezentat demisia din funcţia de preşedinte al organizaţiei PSD Diaspora şi că Adrian Dobre a renunţat la poziţia de purtător de cuvânt al partidului şi la cea de secretar de stat în Ministerul Comerţului.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.